Журналиста Ивана Голунова отпустили из полиции

Журналист был задержан на прошлой неделе. Коллеги заявили о невиновности Голунова. На фоне общественного резонанса вечером во вторник министр внутренних дел Колокольцев заявил, что дело против него прекращено

Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналист «Медузы» Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, передает корреспондент РБК.

Полицейские задержали журналиста на прошлой неделе, 6 июня, в Москве, однако известно об этом стало только на следующий день. В МВД заявили, что при нем были найдены наркотики, также министерство опубликовало фотографии, как изначально утверждалось, из квартиры Голунова. Позднее министерство заявило, что почти все снимки были сделаны в другом месте.

Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, а также говорил, что ему долго не давали связаться с адвокатом и долгое время не оформляли задержание. «Медуза» связала задержание с его журналистской работой.

8 июня Никулинский суд Москвы постановил отправить журналиста под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу.