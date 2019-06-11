Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

За три года в России уничтожили более 26 тыс. т «санкционки», перехваченной на границе. Роспотребнадзор также предлагает использовать пищевые отходы в биоэнергетике

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Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека (СПЧ).

Роспотребнадзор также предлагает законодательно определить возможность использования пищевых отходов в качестве источников биоэнергетики. Также служба выступает за поэтапный запрет одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, а в качестве альтернативы предлагает многократное использование «отдельных видов тары и упаковки».

В августе 2014 года вступил в силу указ президента об ограничении ввоза в Россию продовольствия из некоторых стран. Через год президент подписал указ об уничтожении «санкционки». Продуктовое эмбарго стало ответом на санкции ряда стран, которые были введены против России из-за событий на востоке Украины и присоединения Крыма. Запрет на ввоз запрещенных продуктов действует до конца 2019 года. В конце лета 2018 года Россельхознадзор сообщил, что за три года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продовольственной продукции из других стран. Больше всего среди них оказалось овощей и фруктов, животноводческой и молочной продукции.