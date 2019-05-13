Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

После инициативы Национальной мясной ассоциации запретить ввоз в Россию хамона Минсельхоз подготовил свои поправки в закон «О ветеринарии»: можно привезти до 5 кг на человека, но из тех стран, где нет заразных болезней животных

Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Его обсуждение продлится до 3 июня.

По замыслу авторов поправок Россельхознадзор, в частности, получит новые полномочия: служба будет уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (речь идет о продукции животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

Россиянам по-прежнему будет разрешено ввозить (в расчете на одно физическое лицо) не из стран ЕАЭС до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, но только при условии, что эпизоотическая обстановка в стране, где произведен товар и откуда он вывезен, благоприятная.