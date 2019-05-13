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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
После инициативы Национальной мясной ассоциации запретить ввоз в Россию хамона Минсельхоз подготовил свои поправки в закон «О ветеринарии»: можно привезти до 5 кг на человека, но из тех стран, где нет заразных болезней животных
Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Его обсуждение продлится до 3 июня.

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По замыслу авторов поправок Россельхознадзор, в частности, получит новые полномочия: служба будет уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (речь идет о продукции животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

Россиянам по-прежнему будет разрешено ввозить (в расчете на одно физическое лицо) не из стран ЕАЭС до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, но только при условии, что эпизоотическая обстановка в стране, где произведен товар и откуда он вывезен, благоприятная.

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Согласно опубликованным на сайте Россельхознадзора данным Международного эпизоотического бюро, в апреле 2019 года болезни животных были зафиксированы в 17 странах, сопредельных с Россией и являющихся ее торговыми партнерами. Так, вспышки АЧС были зафиксированы в Польше, Латвии, Китае, Монголии, Украине и ЮАР, катаральной лихорадки овец — в Германии, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота — в Испании и Польше, ящура — в Южной Корее и ЮАР.

РБК направил запросы в Минсельхоз и Россельхознадзор.

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Также Россельхознадзор сможет проводить дезинфекцию въезжающих транспортных средств в автомобильных и смешанных пунктах пропуска, если на территории сопредельных государств возникает угроза заноса и распространения в России заразных болезней животных. К заразным болезням животных относится, в частности, африканская чума свиней.

В апреле Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них («Мираторг», «Черкизово» и др.), написала письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Растут риски завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных, отмечали авторы письма.

В Минсельхозе и Россельхознадзоре тогда заявляли, что поддерживают эту инициативу отечественных производителей.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: продовольственное эмбарго, Минсельхоз, хамон
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