Россельхознадзор назвал объем уничтоженной за три года «санкционки»

Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продовольственной продукции из других стран. Об этом сообщается на сайте службы.
Больше всего среди уничтоженных продуктов оказалось овощей и фруктов, в частности польских яблок и турецких томатов (24,9 тыс. т). В то же время служба уничтожила 862,3 т животноводческой продукции, среди которой больше всего молочной.
Указ президента об ограничениях ввоза в Россию продовольственной продукции из некоторых стран вступил в силу 6 августа 2014 года. А через год, 29 июля 2015 года, президент подписал указ об уничтожении «санкционки».
Россельхознадзор отмечает, что в 2014 году, сразу после первого указа президента, начал работу по переориентации российских импортеров на сотрудничество с производителями из стран СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
Однако в связи с запретом на ввоз продуктов некоторые производители попытались незаконно ввозить их в Россию. Как отмечает Россельхознадзор, основной поток санкционной продукции поступает из Белоруссии. Также фиксируются случаи незаконных поставок из Казахстана.
Продуктовое эмбарго стало ответом на санкции ряда стран, которые были введены против России из-за событий на востоке Украины и присоединения Крыма. В июле президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на ввоз запрещенных продуктов до конца 2019 года.