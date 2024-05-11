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СК проверит законность выдачи паспорта водителю упавшего в Мойку автобуса

СК проверит законность выдачи паспорта России водителю упавшего в Мойку автобуса
Соответствующее поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин. По данным Mash и «МК», речь идет о 44-летнем Рахматшохе Курбонове, газета называет его уроженцем Таджикистана
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить законность предоставления гражданства России водителю автобуса, упавшего накануне в Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне автобус упал в Мойку с Поцелуева моста в центре Санкт-Петербурга. Водитель не справился с управлением, и автобус повернул на мост, протаранил автомобиль, а затем вылетел в реку. В салоне находилось около 20 человек, семь из них погибли.

СК проверит законность выдачи паспорта водителю упавшего в Мойку автобуса
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Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин поручил следователям изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку. В частности, СК проанализирует, как ООО «Такси» организовывало пассажирские перевозки и в полной ли мере обеспечивало права сотрудников.

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Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

Также ведомство выяснит, каким образом подбирали и принимали водителей для работы на предприятии, как проводили их медицинский осмотр перед выездом на линию. СК проверит процедуру обслуживания транспортных средств и выяснит «иные значимые данные», связанные с происшествием, добавили в ведомстве.

Водителя автобуса задержали, он проходит по делу подозреваемым. Телеграм-канал Mash и «МК» писали, что это 44-летний Рахматшох Курбонов, «МК» называл его уроженцем Таджикистана.

По данным издания, ранее Курбонов был зарегистрирован в Оренбургской области, однако позднее переехал в Санкт-Петербург. До устройства водителем он работал курьером, а также кондуктором в одном из автобусных парков, писала газета.

Курбонов уже попадал в ДТП за время работы водителем, утверждает «МК». По его данным, в июне 2022 года, будучи за рулем «ВАЗ-21150», тот попал в ДТП на набережной реки Смоленки и скрылся, тогда обошлось без жертв.

Позднее Курбонова привлекли к административной ответственности: он получил штраф, однако не заплатил его, из-за чего привлек внимание службы судебных приставов, пишет газета.

Жена Курбонова рассказала телеграм-каналу «112», что за день до аварии у ее мужа также была смена. Со слов женщины, он вышел на работу в пять утра, а пришел домой в два часа ночи. Примерно в 7:30 по местному времени (совпадает с мск) ему вновь позвонили с работы и попросили выйти на смену, сказала она. Представитель ООО «Такси» Роман Юренев, в свою очередь, заявил «РБК Петербург», что водитель перед выходом на работу прошел необходимое медосвидетельствование.

Полиция отдельно от Следственного комитета завела против водителя автобуса второе уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель проходит подозреваемым и по нему.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Санкт-Петербург Следственный комитет гражданство России Автобус ДТП
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