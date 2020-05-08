Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

Сколько стоят маски и перчатки

В аптечной рознице средняя цена за одну маску в России за 16-ю неделю 2020 года (13–19 апреля) составила 57,7 руб., говорится в последних доступных данных DSM Group. Всего за ту неделю российские аптеки продали более 3 млн упаковок медицинских масок (по одной-трем штукам в упаковке). Отдельно данные по аптекам Москвы в DSM Group предоставить затруднились.

В аптечной сети «36,6», как уточнил ее представитель, одноразовые медицинские маски стоят 41–43 руб. за единицу. В аптеках «Ригла», как передал РБК гендиректор сети Александр Филиппов, маски продаются по цене от 32 до 35 руб. за штуку, латексные перчатки стоят 10,5 руб. за единицу. Упаковка нитриловых перчаток из 100 штук стоит 1499 руб., а стоимость респираторов варьируется от 139 до 549 руб. в зависимости от вида товара.

Приобрести медицинские маски жители Москвы могут не только в аптеках, но и в некоторых розничных магазинах. Маски есть в продаже в «Ашане», их стоимость варьируется от 32 до 269 руб. за одну штуку, уточнили в пресс-службе ретейлера. В магазинах «Пятерочка» упаковку одноразовых масок из 50 штук можно купить за 1499 руб., а три штуки — за 99,99 руб., сообщили в управляющей сетью X5 Retail Group. В супермаркетах «Перекресток» упаковка одноразовых масок из пяти штук продается по 159 руб., а гипермаркетах «Карусель» помимо одноразовых масок (упаковка из пяти штук за 149 руб.) можно купить также многоразовые по цене 219 руб. за единицу, добавили в X5 Retail Group.

В интернет-магазине Ozon одноразовые маски можно купить в упаковках от десяти до 50 штук, убедился корреспондент РБК. Стоимость больших упаковок из 50 масок начинается от 1,4 тыс. руб., в среднем — около 1,6 тыс. руб., что соответствует приблизительно 32 руб. за единицу. Кроме одноразовых в продаже на Ozon есть многоразовые маски и повязки — их стоимость начинается от 169 руб. за штуку, наиболее популярные модели стоят около 300 руб. за единицу.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Перчатки в «Ашане» стоят от 429,99 руб. за упаковку из 100 штук. В Ozon самые дешевые медицинские перчатки стоят около 200–300 руб. за упаковку из 100 штук, но среди самых популярных предложений превалируют упаковки по 100 штук стоимостью около 1 тыс. руб.

Маски и перчатки присутствуют на полках в достаточном количестве, запасы обеспечены, заверили в пресс-службе «Ашана». Розничная сеть «Магнит», по словам ее представителя, ожидает поступления масок в Москву в свои магазины всех форматов к моменту введения масочного режима.

Сколько масок и перчаток нужно на месяц

Маску нужно менять каждые два-три часа, призывает Роспотребнадзор, уточняя, что одноразовые маски из нетканого материала «не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке». Роспотребнадзор допускает повторное использование многоразовых масок, но после обработки. Маску нужно постирать с мылом или моющим средством, затем обработать парогенератором или утюгом с функцией подачи пара, а в конце прогладить горячим утюгом уже без пара. Рекомендации, как часто нужно менять перчатки, Роспотребнадзор не публиковал.

При соблюдении нормы работающему москвичу, который едет на работу в общественном транспорте, понадобится около четырех масок в день, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его подсчетам, москвич, работающий пять дней в неделю, за месяц потратит на маски более 2 тыс. руб., исходя из их средней цены около 30 руб. за штуку.

Многоразовые маски нужно менять, как и одноразовые, каждые два-три часа, поэтому разовая покупка комплекта при средней цене 300–400 руб. за маску может обойтись дороже, но прослужат они дольше, отмечает Шуляк. На день нужно три-четыре маски плюс сменный комплект, их можно использовать несколько месяцев, пока они не испортятся от стирки и глажки.

К концу апреля медицинские маски носили уже 63% жителей российских городов-миллионников в возрасте 18–65 лет, а перчатки надевали 40%, свидетельствуют результаты проведенного 27–29 апреля опроса исследовательской компании Ipsos.