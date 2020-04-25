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Мишустин поручил обеспечить студентов выплатами за помощь с коронавирусом

Минздрав должен обеспечить стимулирующими выплатами студентов российских медвузов, которые помогают в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Соответствующее поручение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Выплаты должны получить студенты четвертых и пятых курсов, которые проходят практику в медучреждениях на безвозмездной основе и помогают лечить зараженных инфекцией в легкой форме.

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
Общество
Фото: АГН «Москва»

Мишустин поручил довести эту информацию до российских регионов. Он назначил срок исполнения поручения до 28 апреля.

В начале апреля правительство выделило из резервного фонда более 321 млн руб. на стимулирующие выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Помимо этого кабмин распределил между регионами страны 10,2 млрд руб. на поддержку медработников в борьбе с инфекцией.

В конце марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что студентов, которые завершают обучение в медвузах и учреждениях среднего образовательного звена, привлекут для помощи врачам в борьбе с коронавирусом. По его словам, в этом случае ведомство может дополнительно мобилизовать более 40 тыс. медработников.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: правительство, Михаил Мишустин, коронавирус, студенты, медики
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