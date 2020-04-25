Мишустин поручил обеспечить студентов выплатами за помощь с коронавирусом

Минздрав должен обеспечить стимулирующими выплатами студентов российских медвузов, которые помогают в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Соответствующее поручение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Выплаты должны получить студенты четвертых и пятых курсов, которые проходят практику в медучреждениях на безвозмездной основе и помогают лечить зараженных инфекцией в легкой форме.

Мишустин поручил довести эту информацию до российских регионов. Он назначил срок исполнения поручения до 28 апреля.

В начале апреля правительство выделило из резервного фонда более 321 млн руб. на стимулирующие выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Помимо этого кабмин распределил между регионами страны 10,2 млрд руб. на поддержку медработников в борьбе с инфекцией.