В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

Некоторые россияне «демонстративно», группами нарушают режим самоизоляции, однако большинство граждан адекватно воспринимает его и с пониманием относится к работе полиции, заявил представитель ведомства

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, соблюдают большинство россиян, однако некоторые пренебрегают ими. Об этом «РИА Новости» заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Юрий Валяев.

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим». В этих случаях полицейские составляют протоколы об административном нарушении, которые затем рассматривает суд, сообщил представитель МВД.

При этом, указал Валяев, граждане осознают, что ограничения введены для того, чтобы помешать распространению инфекции. По его словам, поэтому большая часть россиян адекватно воспринимает их и «с пониманием относится к работе полиции».

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