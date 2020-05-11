Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции Общество, 10:24 Пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе Общество, 10:18 «Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Спорт, 10:17 Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Общество, 10:16 Как переизбыток в секонд-хендах усугубит безработицу в США — Bloomberg Pro, 10:02 Почему доллар не превысит ₽100: четыре фактора Quote, 10:00 СМИ назвали утвержденную британскими властями дату рестарта АПЛ Спорт, 09:57 СК возбудил уголовное дело после пожара в хосписе в Красногорске Общество, 09:54 Биолог назвала причины ошибочных результатов тестов на COVID-19 Общество, 09:39 Чешские СМИ назвали личность подозреваемого в перевозке «яда» россиянина Политика, 09:38 В доме для престарелых в Якутске обнаружили очаг коронавируса Общество, 09:32 Мультпицца, выставка «Мода и время» и сериал про шизофрению РБК Стиль и ЦУМ, 09:27 СМИ узнали о возможном возвращении Бэйла в Англию Спорт, 09:25 СК назвал предварительную причину пожара в хосписе в Красногорске Общество, 09:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

Некоторые россияне «демонстративно», группами нарушают режим самоизоляции, однако большинство граждан адекватно воспринимает его и с пониманием относится к работе полиции, заявил представитель ведомства

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, соблюдают большинство россиян, однако некоторые пренебрегают ими. Об этом «РИА Новости» заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Юрий Валяев.

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим». В этих случаях полицейские составляют протоколы об административном нарушении, которые затем рассматривает суд, сообщил представитель МВД.

При этом, указал Валяев, граждане осознают, что ограничения введены для того, чтобы помешать распространению инфекции. По его словам, поэтому большая часть россиян адекватно воспринимает их и «с пониманием относится к работе полиции».

Полиция не сочла проживание не по месту регистрации нарушением изоляции
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Материал дополняется. 

Теги: самоизоляция
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter