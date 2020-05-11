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Пандемия коронавируса ,  
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В МВД назвали регионы-лидеры по числу протоколов о нарушении самоизоляции

В них наибольшее соотношение количества выписанных протоколов к количеству жителей

Наибольшее число протоколов за нарушение самоизоляции было выписано в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Республике Дагестан, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев, передает РИА Новости.

В этих регионах наибольшее соотношение количества протоколов к числу жителей, уточнил Валяев.

Трое из названных Валяевым регионов 10 мая объявили о продлении режима самоизоляции.

Так, в Краснодарском крае было решено продлить режим самоизоляции до 23 мая. Перед этим власти региона проведут оценку эпидемиологической ситуации и примут решение о дальнейшем ослаблении режима, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, за последние две недели число зараженных выросло почти в два раза (с 900-1000 до 1929).

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В Ставропольском крае также продлили действие ограничений, но пока до 18 мая. С этого же дня в в регионе начнет действовать масочный режим. По словам главы региона Владимира Владимирова, пока у властей нет оснований отменять введенные ограничения. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе выявили 1050 случаев заражения.

В воскресенье стало известно о пролонгации режима самоизоляции до 31 мая в Приморском крае. Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что, в случае положительных изменений ситуации с заболеваемостью, власти будут принимать решения о послаблении ограничений. По его словам, поэтапно могут быть открыты объекты торговли, гостиницы, рестораны. По состоянию на утро 10 мая, в Приморском крае было зафиксировано 856 больных с коронавирусом.

Всего в России с начала пандемии обнаружили 209 688 случаев инфицирования, из них 173 467 получают лечение сейчас. Также в стране умерли 1 915 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, МВД России
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