В МВД назвали регионы-лидеры по числу протоколов о нарушении самоизоляции

В них наибольшее соотношение количества выписанных протоколов к количеству жителей

Наибольшее число протоколов за нарушение самоизоляции было выписано в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Республике Дагестан, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев, передает РИА Новости.

В этих регионах наибольшее соотношение количества протоколов к числу жителей, уточнил Валяев.

Трое из названных Валяевым регионов 10 мая объявили о продлении режима самоизоляции.

Так, в Краснодарском крае было решено продлить режим самоизоляции до 23 мая. Перед этим власти региона проведут оценку эпидемиологической ситуации и примут решение о дальнейшем ослаблении режима, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, за последние две недели число зараженных выросло почти в два раза (с 900-1000 до 1929).