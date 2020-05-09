Полиция не сочла проживание не по месту регистрации нарушением изоляции

В московском ГУ МВД заявили, что в случае соблюдения правил передвижения оснований для наказания проживающих не по месту регистраций не будет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные полицейские не привлекают к административной ответственности людей, которые проживают вне места регистрации в условиях режима самоизоляции. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Там указали, что различие между фактическим местом проживания и регистрацией не является основанием для привлечения граждан к административной ответственности в том случае, если они соблюдают установленный указом мэра Москвы порядок передвижения по городу.

О том, что полиция наказывает людей, задержанных вдали от места постоянной регистрации, в середине апреля сообщали «Ведомости». Издание утверждало, что в отношении жителя столицы был составлен протокол, хотя сам он указывал, что правил не нарушал, а в магазин вышел недалеко от места фактического проживания.

В правозащитной организации «Агора» также сообщали о похожих случаях задержания граждан.

7 мая Судебно-экспертная палата рекомендовала гражданам, которые живут не по месту регистрации, носить с собой договор купли-продажи или арендное соглашение. 8 мая начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков также посоветовал носить с собой документ, подтверждающий проживание по конкретному адресу. Он отметил, что в качестве подтверждения может использоваться паспорт, договор аренды квартиры или документы, подтверждающие собственность помещения. Для того чтобы не носить оригиналы, москвичи могут сделать фотографии этих документов на телефон и при проверке полицейскими предъявлять их.

Режим самоизоляции для всех жителей действует в Москве с 30 марта. Гражданам разрешили покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, посетить медицинскую организацию, продуктовый магазин или аптеку, а также выгулять домашнее животное и вынести мусор.

