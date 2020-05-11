Власти сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в хосписе Опалихи

Шесть из девяти пострадавших при пожаре в пансионате-хосписе в подмосковном Красногорске находятся в реанимации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы главы города.

В заявлении отмечается, что еще шесть человек находятся в отделении терапии.

Пожар в частном хосписе «Второй дом» в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошел 10 мая. На момент возгорания в здании находилось 37 человек из них 20 человек вышли самостоятельно, пожарные эвакуировали 17 человек.

Как ранее сообщили в пресс-службе главы городского округа, данный пансионат не имеет никаких документов на осуществление деятельности. Учреждение располагалось в обычном жилом доме. Площадь пожара составила 15 кв. м. В результате погибли десять человек.

Источники ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщают, что в здании не осталось людей, судьба всех, находившихся внутри, установлена. По их информации, причиной пожара стала неисправность водонагревателя. При этом источники «РИА Новости» в экстренных службах сообщают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.