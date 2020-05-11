Компании ужесточат проверку адресов проживания пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании, осуществляющие вывозные рейсы для россиян, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, ужесточат проверку адресов проживания пассажиров. Об этом сообщило Минкомсвязи в своем Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», созданном для распространения информации о вывозе граждан.

В сообщении говорится, что речь идет о проверке документов при посадке на борт. «Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпания будут СТРОГО проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — говорится в посте министерства.

Минкомсвязи сообщает, что в качестве подтверждения проживания принимаются оригиналы или фотографии:

Прописки

Договора аренды

Медицинского полиса

Справки с работы

Прописки родственников, а также документы, подтверждающие родство с ними, и их расписка о том, что они готовы принять конкретного пассажира на карантин

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