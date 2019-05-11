В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

Лайнер Nordwind Airlines следовал из Москвы в Оренбург и по прибытии совершил жесткую посадку. Его обратный вылет задерживается, данные о состоянии самолета переданы в Москву

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил представитель авиакомпании Игорь Александров.

Лайнер следовал в Оренбург рейсом из Москвы. Он должен был вылететь обратно в 12 часов 10 минут, однако из-за жесткой посадки его вылет задерживается. В авиакомпании не сообщили о состоянии воздушного судна, однако отметили, что все данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву. «После аварии в Шереметьево все перестраховываются», — пояснил Александров.

РБК направил запрос в пресс-службу Nordwind Airlines.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево через 28 минут полета. Лайнер совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.

Катастрофа в Шереметьево вызвала пристальное внимание ко всем авиаинцидентам. Авиакомпании начали задерживать и переносить рейсы из-за сообщений о возможных неполадках. Так, 8 мая «Аэрофлот» объявил об отмене 17 рейсов. В числе задержанных и отмененных рейсов был и полет в Оренбург. Еще несколько рейсов были перенесены 9 мая.