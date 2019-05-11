Лайнер Azur Air вернулся в аэропорт Камрани из-за сигнала о неисправности

Из-за срабатывания датчика о неисправности лайнер с российскими туристами вернулся в аэропорт Камрани. Перед посадкой самолету пришлось выработать топливо

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Камрань — Новокузнецк, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного датчика. Об этом РБК сообщила директор перевозчика по связям с общественностью Анастасия Матюшина.

По ее словам, речь идет о рейсе ZF 4242. После выработки топлива самолет благополучно приземлился. Сейчас технические службы проверяют воздушное судно и обеспечивают его готовность к вылету.

«Так как у действующего экипажа закончилось рабочее время, в соответствии с нормами безопасности полетов проводится замена экипажа данного рейса. На время ожидания авиаперевозчик разместил пассажиров в гостиницу, в аэропорт [они] прибудут к новому времени вылета. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства», — уточнила Матюшина.

Согласно данным портала Flightaware, рейс выполняется на лайнере Boeing 767-300. Самолет, как следует из информации портала, вылетел с задержкой на 3 часа 24 минуты.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево через 28 минут полета. Лайнер совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.