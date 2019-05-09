«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов после инцидента в Шереметьево

«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов после инцидента в Шереметьево

«Аэрофлот» увеличил число отмененных после аварии самолета SSJ100 в аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли более 40 человек

Накануне «Аэрофлот» объявил об отмене 17 рейсов на 9 мая. Уже сегодня к ним прибавились еще несколько рейсов туда-обратно в Тюмень, Ростов-на-Дону и Ульяновск.

Также были отменены полеты в Уфу, Таллин и Лион, следует из данных онлайн-табло Шереметьево.

РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

Накануне стало известно об отмене рейсов в Минеральные Воды, Оренбург, Иркутск, Астрахань, Краснодар, Самару, Саратов и Нижний Новгород, а также рейсов из этих городов в Москву. Также отменен еще один полет Самара — Москва, его, а также рейс в Минводы должны были выполнить самолеты Superjet.

С учетом того, что до авиакатастрофы в Шереметьево в парке «Аэрофлота» было 50 Superjet (крупнейший эксплуатант), как минимум 15 лайнеров могли считаться неисправными. Это следует из слов президента компании «Гражданские самолеты Сухого» Александра Рубцова, который в ноябре прошлого года обещал за полтора года довести долю исправных лайнеров в парках авиакомпаний-эксплуатантов с 66–70 до 75%.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево через 28 минут полета. Лайнер совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.