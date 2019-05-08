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Allergan $189 (+34,68%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,78%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Аэрофлот» после отмены рейсов с SSJ убрал из расписания еще 17 рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот», которая за последние сутки отменила или задержала 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), отменила еще по меньшей мере 17 рейсов на четверг, 9 мая.

Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево, отменены рейсы в Минеральные Воды, Оренбург, Иркутск, Астрахань, Краснодар, Самару, Саратов и Нижний Новгород, а также рейсы из этих городов в Москву. Также отменен еще один полет Самара — Москва, его, а также рейс в Минводы должны были выполнить самолеты Superjet.

7 и 8 мая авиакомпания также отменяла и задерживала рейсы, в том числе те, что планировалось выполнить самолетами Superjet, это коснулось перелетов из Москвы в Ригу, Пермь, Минск, Нижний Новгород, Гетеборг, Белгород и Ростов-на-Дону. Эксперты полагают, что количество отмен или переносов может быть связано с особо пристальном вниманием экипажа к состоянию самолетов после катастрофы с рейсом Москва — Мурманск.

Общество
Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево через 28 минут полета. Лайнер совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Теги: «Аэрофлот», SSJ100
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