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Минфин снова предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

Минфин предложил повысить минимальную цены на водку до ₽299 из-за инфляции
Минфин во второй раз предложил поднять минимальную цену за 0,5 л водки до 299 руб., указав на инфляционный рост, увеличение стоимости иностранного оборудования и прочих издержек
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия необходимо повысить с 1 июня 2024 года, предложил Минфин, следует из проекта приказа, опубликованного на портале правовой информации.

В случае принятия документа, минимальная цена 0,5 л водки вырастет с 281 до 299, бренди — с 375 до 403, коньяка — с 517 до 556 руб.

Министерство обосновало свое предложение ростом инфляции, повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов, а также увеличением издержек при производстве алкогольной продукции.

На конец 2023 года темпы инфляции составили 7,5%, в этом году инфляция замедлится до 4,5%, но удорожание себестоимости алкогольной продукции произошло уже в 2023 году, тогда как рынок продолжает функционировать в рамках минимальной цены, установленной в январе 2023 года, отметил Минфин. При разработке проекта, добавило ведомство, учитывалось влияние внешних ограничений, подорожание импортного оборудования, расходных материалов и комплектующих, а также рост курса доллара к рублю — 24% год к году.

Продажи водки в 2023 году остались близкими к рекордным
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Минфин выступал с аналогичным предложением еще полгода назад — в октябре, но проект одобрен не был. Минфин с 2009 года устанавливает минимальные цены на водку в целях борьбы с теневым производством. В 2011-м были введены минимальные цены на коньяк, в 2016 году — на шампанское.

Российские производители алкоголя просили в прошлом году поднять минимальную цену за 0,5 л водки до 301 руб. — выше предложенного Минфином уровня. Она объясняли это увеличением акцизов и подорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля и рост затрат на логистику. Компании предположили, что за счет повышения минимальных цен можно будет избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Водка коньяк минимальная цена на водку минимальная цена Инфляция
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