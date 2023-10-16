Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за пол-литра

Минимальные цены на бренди, согласно проекту приказа ведомства, с 1 января 2024 года вырастут с 375 руб. до 403 руб. за 0,5 л., а на коньяк — с 517 руб. до 556 руб.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минфин предложил с 1 января 2024 года установить минимальную розничную цену на водку 299 руб. за 0,5 л, сейчас она составляет 281 руб., следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальные цены на бренди вырастут с 375 руб. до 403 руб. за 0,5 л, а на коньяк — с 517 руб. до 556 руб.

Изменения вносятся в приказ ведомства от 7 октября 2020 года № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки‎ (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

Министерство связало рост цен с уровнем инфляции (по прогнозам Минэкономразвития, на конец 2023 года ее темпы составят 7,5%), повышением ставок акциза на алкогольную продукцию и увеличением затрат на ее производство.

«Учитывая это, при разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов», — говорится в пояснительной записке.

Минфин также обратил внимание на ослабление рубля, что «непосредственно повлияло на увеличение себестоимости продукции, а также рост стоимости логистических услуг по сравнению с 2022 годом на 15 процентов».

В прошлый раз минимальные цены на коньяк, бренди и водку повышались с 1 января 2023 года.

Летом Госдума одобрила повышение ставок акцизов на крепкий алкоголь. Для алкоголя с долей этилового спирта выше 9% с 1 января 2024 года предлагается установить ставку 643 руб. за литр, с 1 января 2025-го — 669 руб. за литр, а с 1 января по 31 декабря 2026-го — 696 руб. за литр. При этом согласно действующему Налоговому кодексу, акцизы на крепкий алкоголь должны увеличиться в 2024 году на 4%, до 638 руб. за литр. В конце июля президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.