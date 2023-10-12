Производители призвали Минфин поднять минимальную цену на водку

Производители предложили поднять минимальную розничную цену на водку в 2024 году до 301 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Эксперты считают, что повышение окажется значимым для части потребителей и повлияет на рынок

Фото: Василий Мельниченко / ТАСС

Российские алкогольные компании предложили Минфину с 2024 года поднять минимальные цены на водку на 7%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Союза производителей алкогольной продукции. В последний входят в том числе NovaBev Group (бывшая Beluga Group), Ladoga, Алкогольная сибирская группа и ГК «Руст».

Так, минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 до 243 руб., в оптовом звене — с 238 до 253 руб., в рознице — с 281 до 301 руб. за бутылку объемом 0,5 л.

Производители объяснили такое предложение ростом акцизов (со следующего года акциз на крепкий алкоголь вырастет на 5%; на поллитровую бутылку водки — до 128,6 руб.). Они также отмечают увеличение стоимости импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля и рост затрат на логистику. В союзе считают, что в этом году затраты на производство и оборот алкоголя вырастут минимум на 10%, а за счет повышения минимальных цен можно будет избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства.

Президент союза Игорь Косарев считает, что индексация цен позволит снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны компаний, которые могут продавать водку дешевле себестоимости.

В Минфине сообщили, что рассматривают предложение союза.

По словам источника «Коммерсанта», с повышением минимальной розничной цены самая дешевая водка может вытеснить с рынка марки средней ценовой категории. По августовской оценке Росстата, средняя стоимость водки составляет 698,49 руб. за 1 л.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что рост минимальных цен не скажется на спросе. По мнению руководителя WineRetail Александра Ставцева, для части потребителей окажется значимым преодоление психологической отметки 300 руб., но в итоге рынок адаптируется. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что существенный рост цен может привести к стагнации рынка.

По данным ЕГАИС, в январе—сентябре в России выпустили 54,87 млн дал водки против 58,21 млн дал годом ранее и 53,48 млн дал за аналогичный период 2021-го.

Минфин с 2009 года устанавливает минимальные цены на водку в целях борьбы с теневым производством. В 2011-м были введены минимальные цены на коньяк, в 2016 году — на шампанское.