Евроконтроль: ограничения на полеты в Россию, Украину и Белоруссию продлятся до 2029 года

В Европе оценили срок ограничений на полеты в Россию и Украину

Воздушное пространство Украины закрыто с 24 февраля 2022 года, ограничения вряд ли снимут даже спустя семь лет, считают в Евросоюзе. Эксперты отмечали, что европейским перевозчикам доступно лишь 80% привычной зоны для полетов

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Ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России, Украины, Молдавии и Белоруссии сохранятся как минимум до 2029 года, заявила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) в прогнозе авиаперевозок.

Ведомство заключило, что авиационная отрасль Европы все еще не полностью восстановилось после пандемии коронавируса, кроме того, проблемы возникают и в связи конфликтом на Украине.

За прошедший год количество рейсов на Украине упало на 90%, в Молдавии на 61%. Из-за боевых действий на Украине неожиданно увеличилось число рейсов в странах Юго-Восточной Европы, Турции и Кавказа, а государства Северной Европы выявили спад количества рейсов из-за прекращение полетов через российское воздушное пространство в Азию.

Украина после начала российской военной операции утром 24 февраля закрыла воздушное пространство для гражданской авиации. Страны Евросоюза в числе прочих санкций запретили использовать свое воздушное пространство российским авиакомпаниям, Москва приняла аналогичные меры против европейских компаний.

В начале года Евроконтроль уже предупреждал, что из-за боев на Украине существует риск «серьезных задержек в управлении воздушными [транспортными] потоками», возможны сбои. В компании Aviation Advocacy уточнили, что из-за закрытия воздушного пространства России и Украины европейским компаниям доступны лишь 80% от привычной территории для выполнения рейсов, такая скученность «усилит нагрузку на фрагментированное воздушное пространство».

