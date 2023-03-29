Глава Air India напомнил о ветрах после упреков в полетах над Россией

В ответ на упрек журналиста о том, что самолеты Air India продолжают летать над Россией и «пополнять российский бюджет», глава авиакомпании заявил, что такой маршрут наиболее экономичный, в том числе из-за того, как дуют ветры

Глава Air India Кэмпбелл Уилсон (Фото: Zuma / ТАСС)

Индийские самолеты, несмотря на международные санкции, продолжат летать над Россией в целях экономии, поскольку «так дуют ветры». Об этом в интервью The Telegraph заявил глава национальной авиакомпании Индии Air India Кэмпбелл Уилсон.

Журналист издания упрекнул Уилсона за то, что Москва продолжает получать «миллионы фунтов стерлингов» за пролет над своей территорией, а Air India не решает отказаться от этого. В ответ глава авиакомпании заявил, что Air India «открыта для полетов над Россией в Великобританию и США, если так будут дуть ветры и это будет наиболее экономично».

Он напомнил, что Великобритания, несмотря на запрет на импорт нефти и газа из России, продолжает покупать российские углеводороды. Также Уилсон задался вопросом, сколько инвестиций продолжает поступать в бюджет Британии со стороны русской диаспоры.

«Я абсолютно не поддерживаю конфликт. Но авиация, вероятно, является самым большим фактором для глобального мира и взаимосвязанности, потому что она сближает людей, смешивает культуры и сводит к минимуму естественное противопоставление человечества «мы» и «они», — подчеркнул глава Air India.

США вместе с Евросоюзом и странами-партнерами закрыли небо для российских самолетов в начале марта прошлого года, вскоре после начала военных действий на Украине. Запрет на полеты коснулся пассажирских и грузовых, а также чартерных и регулярных рейсов. Россия в ответ запретила полеты самолетов более чем из 30 стран, в том числе из государств ЕС.

Индия — одна из крупнейших мировых экономик, которая не стала вводить против Москвы санкции после начала спецоперации. Напротив, Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Так, в период 2021–2022 годов Россия была на 18-м месте по импорту, на ее долю приходились товары общей стоимостью $9,86 млрд. Однако за неполный 2022–2023 финансовый год достиг $39,8 млрд, в основном за счет роста экспорта российских углеводородов.