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В Европе предупредили об увеличении задержек рейсов из-за боев на Украине

В ЕС предупредили об увеличении задержек рейсов из-за закрытого неба России и Украины
Ситуация с задержками рейсов может стать самой напряженной за десятилетие из-за растущего спроса и сокращением доступного воздушного пространства, рассказали в Евроконтроле, предупредив об «огромных проблемах»
Фото: Michael Heiman / Getty Images
Фото: Michael Heiman / Getty Images

Пассажиры авиарейсов в Европе в 2023 году столкнутся с более серьезными сбоями, одной из причин станет большая загруженность неба после закрытия воздушных пространств России и Украины и восстановления спроса после пандемии коронавируса. Об этом предупредила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), пишет Financial Times.

«Мы предвидим риск серьезных задержек в управлении воздушными [транспортными] потоками», — говорится в сообщении организации.

Евроконтроль заверил, что тесно сотрудничает с аэропортами и авиакомпаниями для минимизации задержек, в том числе путем реорганизации некоторых воздушных зон и формулирования предложений по корректировки маршрутов. По данным организации, в этом году уровень авиаперевозок составит 92% от уровня допандемийного 2019 года (в 2022 году было 83%). Такая динамика создаст «огромные проблемы с точки зрения соответствия мощностей спросу». В декабре Евроконтроль счел, что ситуация станет самой сложной за десятилетие.

Европейским авиакомпаниям доступны лишь 80% от привычной зоны для полетов из-за закрытия воздушного пространства России и Украины, эта скученность «усилит нагрузку на фрагментированное воздушное пространство», заявил изданию директор консалтинговой компании Aviation Advocacy Эндрю Чарльтон.

Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации утром 24 февраля, после ввода российских войск в эту страну. Евросоюз в числе санкций против России запретил использовать свое воздушное пространство российским авиакомпаниям, Москва приняла аналогичные меры против европейских компаний.

В какие страны Европы летали россияне

До пандемии, в 2019 году, в странах Евросоюза, согласно данным погранслужбы ФСБ, побывали 16,6 млн россиян. В статистике учитывались любые поездки, включая туристические, частные, деловые, по работе и учебе. Больше всего жителей России побывало за тот год в Финляндии (3,9 млн), Эстонии (1,9 млн), Германии (1,4 млн). В пятерку самых посещаемых вошли также Италия (1,4 млн) и Эстония (1,2 млн).

В 2020-м, когда из-за распространения COVID в конце марта международное авиасообщение прервалось и страны Европы оказались закрыты, поток россиян в европейские страны упал в 4,8 раза, до 3,4 млн человек. По итогам 2021 года, в странах Европы побывало 3,2 млн россиян, а больше всего — на Кипре (560,7 тыс.), в Финляндии (498,2 тыс.) и Германии (309,2 тыс.).

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В Европе предупредили об увеличении задержек рейсов из-за боев на Украине
В Европе предупредили об увеличении задержек рейсов из-за боев на Украине

 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз воздушное пространство задержки рейсов
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