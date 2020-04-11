США стали лидером по числу смертей от коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США умерли 18 860 человек, страна обошла по этому показателю Италию. Накануне в Соединенных Штатах зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки

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США вышли на первое место по уровню смертности от коронавирусной инфекции, обойдя по этому показателю Италию. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистические данные о пандемии в реальном времени.

По состоянию на 19:30 мск 11 апреля в США умерли 18 860 человек, а в Италии — 18 849.

При этом по данным Bloomberg число смертей в Соединенных Штатах составило 19 563, Reuters также сообщает, что в стране умерло более 19,6 тыс. человек.

Накануне в Соединенных Штатах зафиксировали самый высокий с начала пандемии уровень смертности — более 2 тыс. человек за сутки. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк, Мичиган, Иллинойс и Нью-Джерси.