США стали лидером по числу смертей от коронавируса
США вышли на первое место по уровню смертности от коронавирусной инфекции, обойдя по этому показателю Италию. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистические данные о пандемии в реальном времени.
По состоянию на 19:30 мск 11 апреля в США умерли 18 860 человек, а в Италии — 18 849.
При этом по данным Bloomberg число смертей в Соединенных Штатах составило 19 563, Reuters также сообщает, что в стране умерло более 19,6 тыс. человек.
Накануне в Соединенных Штатах зафиксировали самый высокий с начала пандемии уровень смертности — более 2 тыс. человек за сутки. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк, Мичиган, Иллинойс и Нью-Джерси.