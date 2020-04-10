Собянин заявил о «тяжелых испытаниях» для москвичей из-за коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В ближайшее время Москву ожидают тяжелые испытания из-за коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в обращении, размещенном в его официальном блоге.

«В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений», — сказал мэр. Он добавил, что, как только отступит угроза заражения коронавирусом, Москва сразу начнет возращение к обычной жизни.

Собянин объявил, что на неделе с 13 по 19 апреля в столице будет приостановлена работа 43 видов деятельности организаций и предприятий. В том числе приостановится работа каршеринга и будут ограничены услуги такси, прекратят деятельность строительные компании, а также временно закроются салоны красоты с медицинской лицензией, которым ранее разрешили работу.

Также мэр сообщил о введении в столице спецпропусков. На первом этапе будет введено ограничение для поездок на работу, затем — для поездок в других целях. Третий этап в случае необходимости затронет передвижение внутри района.