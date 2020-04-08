Пенс заявил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США

В США видны признаки стабилизации ситуации с распространением коронавируса в некоторых крупных городах страны, заявил американский вице-президент Майкл Пенс в ходе брифинга. Трансляция опубликована в Twitter Белого дома.

По словам Пенса, статистика заражений коронавирусом в районе большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго и Денвера показывает, что ситуация начинает стабилизироваться. При этом вице-президент призвал сограждан удвоить усилия, направленные на соблюдение санитарных ограничений.

«Я также хочу заверить американцев, что есть основания для надежды», — отметил Пенс.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано свыше 398 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 12,8 тыс. человек, вылечились 22 тыс. заболевших.