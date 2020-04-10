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Журналистов обяжут сдавать тесты на коронавирус перед брифингами Трампа

Представителей средств массовой информации обяжут сдавать экспресс-тесты перед посещением брифингов президента США Дональда Трампа. Об говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

«Белый дом и ассоциация корреспондентов Белого дома сообщают, что каждый перед брифингом будет сдавать экспресс-тест на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Результаты медицинского исследования журналистам будут выдавать до начала брифинга. 

Как ранее сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, врачи намерены проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости к Трампу и вице-президенту Майклу Пенсу. Кроме того, журналистов, присутствующих на брифингах американского президента, обязали садиться друг от друга на расстоянии.

США заняли второе место по числу умерших от коронавируса в мире
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Дональд Трамп, комментируя отказ носить медицинскую маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что не намерен ее надевать на лицо, так как это не соответствует его статусу лидера США. 

«Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента. — РБК) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня», — говорил американский лидер.

По данным Университета Джона Хопкинса на 9 апреля, США заняли второе место по числу умерших от коронавируса в мире (14 817 человек). Больше всего умерших зарегистрировали в Италии — 17 669 человек. На третьем месте оказалась Испания, где умерли 14 792 человек.

Теги: сша, Белый дом, Дональд Трамп, брифинги, коронавирус, журналисты, тесты
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