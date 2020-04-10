Журналистов обяжут сдавать тесты на коронавирус перед брифингами Трампа

Представителей средств массовой информации обяжут сдавать экспресс-тесты перед посещением брифингов президента США Дональда Трампа. Об говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

«Белый дом и ассоциация корреспондентов Белого дома сообщают, что каждый перед брифингом будет сдавать экспресс-тест на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Результаты медицинского исследования журналистам будут выдавать до начала брифинга.

Как ранее сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, врачи намерены проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости к Трампу и вице-президенту Майклу Пенсу. Кроме того, журналистов, присутствующих на брифингах американского президента, обязали садиться друг от друга на расстоянии.

Дональд Трамп, комментируя отказ носить медицинскую маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что не намерен ее надевать на лицо, так как это не соответствует его статусу лидера США.

«Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента. — РБК) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня», — говорил американский лидер.

По данным Университета Джона Хопкинса на 9 апреля, США заняли второе место по числу умерших от коронавируса в мире (14 817 человек). Больше всего умерших зарегистрировали в Италии — 17 669 человек. На третьем месте оказалась Испания, где умерли 14 792 человек.