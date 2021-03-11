Пандемия коронавируса , 11 мар, 16:22
0
Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса
Коробки с вакциной Johnson & Johnson
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 11 марта одобрило четвертую вакцину от коронавирусной инфекции. Ей стал препарат компании Johnson & Johnson, сообщает Reuters.
До этого в ЕС официально разрешили применение вакцин производства Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Как пишет агентство, таким образом власти ЕС пытаются ускорить прививочную кампанию и ликвидировать дефицит вакцин от COVID-19.
Ранее препарат Johnson & Johnson одобрили в США, Канаде и Бахрейне. В Южной Африке сейчас идет процедура его ускоренной регистрации.
Материал дополняется