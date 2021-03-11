Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса

Коробки с вакциной Johnson & Johnson (Фото: David Zalubowski / AP)

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 11 марта одобрило четвертую вакцину от коронавирусной инфекции. Ей стал препарат компании Johnson & Johnson, сообщает Reuters.

До этого в ЕС официально разрешили применение вакцин производства Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Как пишет агентство, таким образом власти ЕС пытаются ускорить прививочную кампанию и ликвидировать дефицит вакцин от COVID-19.

Ранее препарат Johnson & Johnson одобрили в США, Канаде и Бахрейне. В Южной Африке сейчас идет процедура его ускоренной регистрации.

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