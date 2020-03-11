Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, есть риск, что цены на бытовую технику и лекарства вырастут, но правительство примет меры, чтобы не допустить подорожания жизненно важных препаратов, и пока «фатальных угроз» нет

Андрей Белоусов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Существует риск повышения цен на бытовую технику и лекарства из-за ослабления рубля. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов, передает «РИА Новости».

«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств, и тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства [жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты] не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах», — сказал Белоусов.

Он добавил, что власти готовы принять меры по сдерживанию цен на жизненно необходимые препараты, отметив при этом, что «пока каких-то фатальных угроз нет».

На вопрос, превысит ли инфляция в России 4%, на которые рассчитывает Центробанк, Белоусов ответил отрицательно. «Я думаю, что нет. Я думаю, что где-то в районе 4% она может оказаться», — заявил вице-премьер. Правительство считает, что пока признаков спада экономики нет. «То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», — заключил вице-премьер.