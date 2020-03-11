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Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, есть риск, что цены на бытовую технику и лекарства вырастут, но правительство примет меры, чтобы не допустить подорожания жизненно важных препаратов, и пока «фатальных угроз» нет
Андрей Белоусов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Существует риск повышения цен на бытовую технику и лекарства из-за ослабления рубля. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов, передает «РИА Новости».

«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств, и тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства [жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты] не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах», — сказал Белоусов.

Он добавил, что власти готовы принять меры по сдерживанию цен на жизненно необходимые препараты, отметив при этом, что «пока каких-то фатальных угроз нет».

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На вопрос, превысит ли инфляция в России 4%, на которые рассчитывает Центробанк, Белоусов ответил отрицательно. «Я думаю, что нет. Я думаю, что где-то в районе 4% она может оказаться», — заявил вице-премьер. Правительство считает, что пока признаков спада экономики нет. «То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», — заключил вице-премьер.

Рубль резко ослаб в начале недели на фоне отказа России от продления сделки с ОПЕК, предусматривающей дополнительное сокращение добычи нефти из-за распространения коронавируса. На открытии торгов 9 марта цена за баррель Brent упала до $31, хотя до этого была на уровне $46. Она опустилась ниже уровня отсечения для российского бюджета ($42,4 для нефти марки Urals). На фоне этого обвала выросли курсы валют. По официальному курсу ЦБ на 11 марта доллар стоит 72,02 руб., евро — 81,85 руб.

Следуя бюджетному правилу, ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Министр финансов Антон Силуанов утверждал, что сложившаяся ситуация находится в пределах прогноза, в Минфине заверяли, что дефицит бюджета удастся покрыть, даже если цены на нефть упадут до $25 за баррель. В Минэнерго, впрочем, не исключили, что потребительские цены начнут расти в ближайшие месяцы, раньше, чем прогнозировалось, и в марте там ожидает инфляцию на уровне 0,3–0,4% (2,3–2,4% в годовом выражении).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Андрей Белоусов, правительство, лекарства, бытовая техника
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