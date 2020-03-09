Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть Экономика, 20:09 Федун объяснил поражение «Спартака» «комедией судейских ошибок» Спорт, 19:42 Семь иранцев умерли от употребления метанола для защиты от коронавируса Общество, 19:37 Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости Экономика, 19:18 Аналитики сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть Бизнес, 19:07 Силуанов пообещал сохранить стабильность даже при низких ценах на нефть Экономика, 19:02 «Цены взлетят, новинки отложат». Что ждет авторынок после обвала рубля Авто, 18:54 Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля Бизнес, 18:51 «Спартак» проиграл «Краснодару» в чемпионате России Спорт, 18:36 В ОАЭ у россиянина выявили коронавирус Общество, 18:22 Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске Общество, 18:12 Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину Общество, 18:09 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:02 В штабе сообщили детали о новых инфицированных коронавирусом в Москве Общество, 17:56
Экономика ,  
0 

Силуанов пообещал сохранить стабильность даже при низких ценах на нефть

По словам министра, имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все обязательства перед гражданами. Министр энергетики Новак заявил, что российская нефтяная отрасль выстоит «при любом прогнозируемом уровне цен»
Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. Оно прошло на следующий день после того, как Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о дальнейшем продлении соглашения о сокращении добычи нефти. На нем обсуждались вопросы стабильности российской экономики.

Министр финансов Антон Силуанов на этом совещании сказал, что исполнение бюджета и имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все социальные обязательства, поручения президента по итогам послания Федеральному собранию, реализовать нацпроекты, сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность даже при «устойчиво низких» ценах на нефть.

Во время совещания министр энергетики Александр Новак проинформировал главу правительства о развале сделки ОПЕК+ по итогам встречи министров стран, участвующих в соглашении, в Вене 6 марта. Он сообщил, что Россия предлагала продлить соглашение на действующих условиях, однако членами ОПЕК «было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».

Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Экономика

Министр также сказал, что ситуация на нефтяном рынке, которая сложилась после венской встречи, «находится в пределах прогноза». По его словам, российская нефтяная отрасль сможет оставаться конкурентоспособной за счет своей ресурсной базы и достаточного запаса финансовой прочности «при любом прогнозируемом уровне цен». Россия также способна сохранить свою долю на рынке, отметил Новак.

«При этом Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», — сказал министр энергетики.

В понедельник Минфин сообщил, что Россия сможет покрыть дефицит бюджета, даже если цены упадут до $25 за баррель. По данным министерства, средств, находящихся сейчас в Фонде национального благосостояния (ФНБ), хватит на то, чтобы покрывать выпадающие доходы от падения нефтяных цен в течение шести-десяти лет. На начало марта объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных доходов нефтегазового сектора составлял 9,2% ВВП.

9 марта на фоне новостей о том, что сделка ОПЕК+ перестанет действовать с 1 апреля, нефтяные цены рухнули. Стоимость нефти Brent опускалась практически до $31 за баррель, стоимость нефти WTI — ниже $30 за баррель, став самым сильным падением внутри дня за последние 29 лет.

Падение нефтяных цен повлекло за собой и снижение стоимости нефти марки Urals, для которой планка отсечения в 2020 году установлена на уровне $42,4 за баррель (примерно $45 за баррель нефти марки Brent). Из-за этого Минфин объявил о том, что будет продавать валюту на рынке, чего еще никогда не делал, чтобы покрыть недополученные доходы.

Кроме того, Центробанк решил не покупать валюту в течение 30 дней в рамках бюджетного правила. В этот период не будут совершаться ни регулярные покупки, ни отложенные в 2018 году.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Антон Силуанов, Александр Новак, нефть, Экономика
Материалы по теме
Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости
Экономика
Цена нефти марки Brent в моменте превысила $37 за баррель
Бизнес
Аналитики дали советы о покупке валюты после обвала нефти и рубля
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter