Силуанов пообещал сохранить стабильность даже при низких ценах на нефть

По словам министра, имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все обязательства перед гражданами. Министр энергетики Новак заявил, что российская нефтяная отрасль выстоит «при любом прогнозируемом уровне цен»

Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. Оно прошло на следующий день после того, как Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о дальнейшем продлении соглашения о сокращении добычи нефти. На нем обсуждались вопросы стабильности российской экономики.

Министр финансов Антон Силуанов на этом совещании сказал, что исполнение бюджета и имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все социальные обязательства, поручения президента по итогам послания Федеральному собранию, реализовать нацпроекты, сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность даже при «устойчиво низких» ценах на нефть.

Во время совещания министр энергетики Александр Новак проинформировал главу правительства о развале сделки ОПЕК+ по итогам встречи министров стран, участвующих в соглашении, в Вене 6 марта. Он сообщил, что Россия предлагала продлить соглашение на действующих условиях, однако членами ОПЕК «было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».

Министр также сказал, что ситуация на нефтяном рынке, которая сложилась после венской встречи, «находится в пределах прогноза». По его словам, российская нефтяная отрасль сможет оставаться конкурентоспособной за счет своей ресурсной базы и достаточного запаса финансовой прочности «при любом прогнозируемом уровне цен». Россия также способна сохранить свою долю на рынке, отметил Новак.