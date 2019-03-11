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Дело о пытках в колонии Ярославля ,  
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«Новая газета» получила еще два видео издевательств в ярославской колонии
Ролики издание опубликовало на своем сайте, объяснив это тем, что только обнародование видео «дает железные гарантии возбуждения уголовных дел и арестов». Ранее под стражу были взяты 11 подозреваемых в избиении заключенного
Фото: скриншот с видео «Новой газеты»

Юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт» передали редакции «Новой газеты» (НГ) еще несколько видеозаписей, свидетельствующих об издевательствах над заключенными исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославле. Ролики издание опубликовало на своем сайте, указав, что только обнародование записей ​«дает железные гарантии возбуждения уголовных дел и арестов».

Одно из видео было записано на регистратор дежурного помощника начальника ИК-1 Владимира Костюка. На записи видно, как Костюк применяет болевые приемы к заключенному и оскорбляет его, угрожая попасть «по другому месту». По словам самого пострадавшего, ныне освободившегося Павла Соколова, инцидент произошел в октябре 2016 года.

Юрист «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова называет происходящее на записи с регистратора Костюка «рядовым случаем», при этом в НГ усматривают в видео все основания для возбуждения против Костюка уголовного дела.

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На другой записи с видеорегистратора (состоящей из двух отдельных фрагментов) можно увидеть группу людей в форме, окруживших заключенного. Во второй части записи последнему приказывают закурить сигарету, раскуренную другим заключенным. Юристы «Общественного вердикта» объясняют смысл происходящего намерением сотрудников колонии «опустить» несговорчивого заключенного, заставив его закурить ту же сигарету, что и так называемый «пинч», как называют парий, находящихся на самом дне тюремной иерархии. Согласно тюремным обычаям, «мужики» и «блатные» не могут есть из «пинчеванной» посуды, курить сигарету, прикуренную таким заключенным, здороваться с ним за руку — иначе их собственный статус будет обрушен.

«Угроза «опущением» наряду с пытками стала сегодня распространенной практикой работы с заключенными. Администрации колоний используют этот инструмент не только для наказания, но и в конкретных хозяйственных целях, например, при нехватке рук на «грязных работах», — объясняет Бирюкова.

Сам заключенный ИК-1, которого в НГ называют Павлом У. (освободился из ИК-1 в августе 2017 года), рассказал, что запись была сделана в феврале 2017 года, а в промежутке между двумя фрагментами, когда видеорегистратор был выключен, он был жестоко избит, в том числе с помощью дубинок. По словам Павла У. во время избиения сотрудники колонии предлагали ему перейти на черновые работы в штрафной изолятор, а после процедуры «опущения» повторили предложение, объяснив, что в жилой зоне ему теперь «жизни не будет». На этот раз заключенный отказаться уже не смог.

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​В НГ отмечают, что среди присутствующих на записи сотрудников колонии смогли опознать нескольких человек, уже арестованных в рамках дела об избиениях в ИК-1.

​«Однако никто из «новых» участников пыточного мероприятия в отношении Павла У. до сих пор не стал фигурантом уголовного дела, хотя данная запись, как мы полагаем, у следователей уже есть», — подчеркнули в НГ.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН) в феврале 2019 года сообщало о назначении служебной проверки в связи с выявлением «видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения». После публикации в НГ пресс-служба УФСИН подтвердила, что речь идет об этой записи, обнаруженной сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии № 1.

«Материалы незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, на котором было видно, как люди в форме ФСИН избивали человека резиновыми дубинками и поливали его водой. По данным издания, инцидент произошел летом 2017 года в ярославской колонии № 1, а заключенным, над которым издевались работники исправительного учреждения, был Евгений Макаров. По его словам, которые приводила газета, избиению предшествовал конфликт с работниками колонии. ​После публикации «Новой газеты» ФСИН начала внутреннюю проверку, а Следственный комитет открыл уголовное производство. Его фигурантами стали 12 человек, 11 из которых были помещены в СИЗО. Позднее СКР возбудил второе уголовное дело. В его рамках суд арестовал замначальника отдела безопасности ярославской ИК № 8 Сардора Зиябова.

В феврале 2019 года в Ярославле задержали Дмитрия Николаева и Игита Михайлова, ранее занимавших должности врио начальника ИК-1 и его заместителя. Несмотря на то, что следствие просило взять Николаева под стражу, Кировский районный суд Ярославля отправил его под домашний арест.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ФСИН, пытки, пытки в тюрьмах, Ярославль
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