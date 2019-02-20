Экс-глава ярославской колонии получил месяц домашнего ареста

Кировский районный суд Ярославля отправил бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева под домашний арест, следствие просило заключить его под стражу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Отказали в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Домашний арест избран до 20 марта», — сказала помощник председателя Кировского районного суда Анна Мочинова.

О задержании Николаева стало известно 18 февраля. Ему, а также его бывшему заместителю Игиту Михайлову вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (или угрозы его применения) и оружия или спецсредств (пп. «а» и «б», ч. 3, ст. 286 УК). Кроме того, бывших сотрудников колонии подозревают по ч. 3 ст. 33 УК (виды соучастников преступления).

По данным следствия, 29 июня 2017 года одного из заключенных ИК-1 доставили в помещение для обысков, где его избили несколько сотрудников ФСИН. Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео с избиением заключенного Евгения Макарова, его били резиновыми дубинками и обливали водой.