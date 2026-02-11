Критик объяснил решение Богомолова уйти из Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Просьба режиссера Константина Богомолова освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ стала шоковой новостью для всей театральной общественности, заявил в эфире Радио РБК театральный критик, автор блога «Слово Славы» Вячеслав Герасимчук. По его словам, многие ждали, что Богомолов будет «держаться за должность». «Для многих это был решенный вопрос», — добавил он.

По его мнению, на решение режиссера повлияли итоги его встречи с сотрудниками школы-студии МХАТ, в ходе которой он «обозначил, какие проблемы там существуют», а ему «ответили соответствующей монетой».

«И, в принципе, поскольку выбирать ректора предстоит совету внутри Школы-студии МХАТ, то я думаю, что он осознал свои перспективы. Вот и всё», — пояснил Герасимчук.

Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ 11 февраля. Любимова объявила о его назначении исполняющим обязанности ректора вместо умершего Игоря Золотовицкого 23 января. После этого выпускники Школы-студии МХАТ написали обращение министру культуры, в котором попросили пересмотреть это решение, поскольку назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности».