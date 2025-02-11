Владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим по делу о теракте

Сгоревший концертный зал принадлежит компании «Крокус Интернэшнл» Агаларова. Эксперты оценивали ущерб от пожара в 10–12 млрд руб. Власти Подмосковья сообщали, что площадку не будут восстанавливать

Фото: Андрей Любимов / РБК

Собственника концертного зала «Крокус Сити Холл», компанию «Крокус Интернэшнл» признали потерпевшей по делу о теракте 22 марта 2024 года, в результате которого погибли более 140 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Крокус Интернэшнл» — одна из структур Crocus Group Араза Агаларова, на нее зарегистрирована большая часть брендов, которые использует компания бизнесмена.

Концертный зал в Красногорске во время атаки боевиков выгорел полностью, а крыша обрушилась. Собеседники РБК оценивали ущерб от пожара в 10–12 млрд руб. «Крокус Сити Холл» был застрахован компанией «Ингосстрах», но источник РБК на страховом рыке допускал, что сумма страхования может быть существенно ниже размера ущерба. Власти Подмосковья сообщили, что уничтоженную площадку восстанавливать не будут.

Потерпевшими по делу о нападении на «Крокус» признаны более 1700 человек, еще более 800 привлекли как свидетелей. В качестве обвиняемых фигурируют 27 человек, сообщал в январе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Исполнителями теракта следствие считает Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

В начале февраля адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил о завершении расследования уголовного дела, оно длилось менее года. Как передавал «Коммерсантъ», всего в деле более ста томов, но обвиняемым для ознакомления предоставят только данные, касающиеся непосредственно их самих. В марте оно должно поступить в Генпрокуратуру на утверждение, а к годовщине теракта — во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, писала газета.