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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала

Воробьев: на месте «Крокус Сити Холла» не будет концертного зала
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Власти Подмосковья отказались от восстановления концертной площадки, которую в марте атаковали террористы, в результате погибли 145 человек и зал полностью сгорел. Владельцы обещали создать мемориал в этом месте
Фото: Андрей Любимов \ РБК
Фото: Андрей Любимов \ РБК

Сгоревший в результате нападения террористов «Крокус Сити Холл» в Красногорске не будут восстанавливать, заявил «РИА Новости» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Так глава региона ответил на вопрос о планах по реконструкции комплекса.

«Концертного зала там больше не будет», — цитирует агентство Воробьева.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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Теракт в концертном зале произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено). Москва полагает, что в атаке есть украинский след. Киев отвергал заявления такого рода.

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Фото:IMAGO / Global Look Press

Следственный комитет возбудил дела о теракте (ст. 205 УК) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). По делу о теракте задержаны 20 человек, 18 из них находятся под стражей, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения — уроженцы Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода. Потерпевшими по делу о теракте признали более 1,7 тыс. граждан. В качестве свидетелей допрошены более 800 человек.

По данным «Коммерсанта», фигурантами дела по статье 238 стали двое сотрудников концертного зала. Им предъявили обвинение, но обоих отпустили под подписку о невыезде.

В начале июня Воробьев заявил, что для территории, на которой расположен концертный зал, подготовлена концепция благоустройства. По его словам, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником. Однако финальное решение по застройке будет зависеть от владельца объекта, уточнил Воробьев.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов отмечал, что «какой-то мемориал обязательно будет создан: в рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала».

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Теги
Дарья Беспалько, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крокус Сити Холл Андрей Воробьев теракт
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