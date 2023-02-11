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Более 50 тыс. россиян сообщили о наличии иного гражданства или ВНЖ

МВД: более 50 тыс. россиян сообщили о наличии иного гражданства или ВНЖ
По данным на 2022 год, преимущественно у граждан имеются паспорта Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины
Фото: Carsten Rehder / DPA / ТАСС
Фото: Carsten Rehder / DPA / ТАСС

Более 50 тыс. россиян в 2022 году уведомили МВД о наличии у них другого гражданства или вида на жительство, сообщил замначальника управления ведомства по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Юрий Титов в ответ на запрос РБК.

«Согласно ведомственной статистической отчетности в 2022 году в территориальные органы МВД России с уведомлением о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве обратилось более 50 тыс. человек, что на 4,6% меньше, чем в 2021 году», — говорится в сообщении. Тогда это число составило 53 тыс. человек.

Титов уточнил, что преимущественно граждане сообщали о наличии у них паспорта Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины.

На этой неделе в российском МИДе сообщили, что в прошлом году от российского паспорта отказались 4306 человек — наибольшее число за последние три года. При этом внутри России из гражданства вышли всего 40 человек, сообщило МВД.

Кроме того, в 2022 году, согласно миграционной статистике МВД, сократилось число иностранцев, получивших российский паспорт, составив чуть более 691 тыс. человек (на 6,4% по сравнению с 2021 годом).

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Елена Чернышова
МВД гражданство
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