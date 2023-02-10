Черногория закрыла программу получения гражданства за инвестиции

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Делегация правительства Черногории оповестила Еврокомиссию о закрытии программы получения гражданства за инвестиции, сообщила пресс-служба кабмина страны.

«Делегация Черногории сообщила, что специальная инвестиционная программа, имевшая особое значение для экономического интереса Черногории, официально закончилась 31 декабря 2022 года, что соответствует рекомендациям ЕС о рисках данной программы», — говорится в отчете кабмина. Уточняется, что программа вызывала вопросы у Брюсселя — по мнению европейских чиновников, она представляет «риск совершения серьезных преступлений».

Программа получения черногорского гражданства за инвестиции была запущена в Черногории в 2019 году. Чтобы стать гражданином страны, иностранцы должны были инвестировать в недвижимость от €250 тыс. на севере страны и от €450 тыс. — на юге, береговой линии и в Подгорице, а также внести в государственный фонд €100 тыс.

9 января Черногория опубликовала список из более чем тысячи имен иностранцев, получивших «почетное гражданство» республики с 2008 по 2022 год. В реестре оказались имена граждан России, Китая, Белоруссии, Украины и других. Россияне в списке встречаются наиболее часто в 2021-2022 годы и составляют около половины перечня.

Черногория с 2010 года, после того, как получила статус страны-кандидата в Евросоюз, приводит свое законодательство в соответствии с требованиями ЕС. 6 февраля 2018 года Еврокомиссия опубликовала стратегию расширения альянса, допустив, что к нему могут присоединиться Сербия и Черногория, которые являются фаворитами и могут быть «потенциально готовы» к вступлению в 2025 году.