В Думу внесли законопроект о минимальном доходе должников

Депутаты предлагают закрепить за должниками право на доход в размере прожиточного минимума, на который нельзя будет наложить взыскание. Сейчас за долги разрешается списывать до 50% зарплаты или пенсии вне зависимости от ее размера

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В Госдуму внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» и члены Совета Федерации. Они предложили внести изменения в ст. 446 ГПК России и федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Поправки предполагают, что перечень имущества должника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги, будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Этот доход не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения. Принять документ планируется до сентября 2021 года.

Законопроект также регулирует процедуру обеспечения неприкосновенности этих средств. Должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода. В заявлении должен быть указан банковский счет, на котором необходимо сохранять средства. После этого банки не смогут взыскивать их.