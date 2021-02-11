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Общество ,  
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В Думу внесли законопроект о минимальном доходе должников

Депутаты предлагают закрепить за должниками право на доход в размере прожиточного минимума, на который нельзя будет наложить взыскание. Сейчас за долги разрешается списывать до 50% зарплаты или пенсии вне зависимости от ее размера
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуму внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» и члены Совета Федерации. Они предложили внести изменения в ст. 446 ГПК России и федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Поправки предполагают, что перечень имущества должника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги, будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Этот доход не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения. Принять документ планируется до сентября 2021 года.

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Законопроект также регулирует процедуру обеспечения неприкосновенности этих средств. Должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода. В заявлении должен быть указан банковский счет, на котором необходимо сохранять средства. После этого банки не смогут взыскивать их.

Как говорится в пояснительной записке к документу, нередко возникают ситуации, когда взыскание долга оставляет человека без средств к существованию. «Должен обеспечиваться баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника», — считают авторы проекта. Поэтому необходимо установить пределы для возможного взыскания, это устранит пробелы в законодательстве.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

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Сейчас по закону за долги нельзя списывать алименты, материнский капитал, некоторые виды пенсий. Для зарплат и обычных пенсий действует лимит по списанию в 50%. По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, этих мер недостаточно. «Заработная плата может быть близка к прожиточному минимуму, и списание половины означает, что человек не будет иметь средств к существованию в течение месяца. То же самое может произойти и с пенсией», — пояснил он.

В сентябре прошлого года в Госдуме предложили запретить изымать у должников домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Сейчас запрет действует в отношении сельскохозяйственных животных. Его хотят дополнить кошками, собаками и другими питомцами. Авторы инициативы отмечают, что часто хозяева считают своих домашних животных членами семьи. И их изъятие за долги приводит к негативным последствиям и у должников, и у самих питомцев.

В январе Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщил о резком росте числа банкротств физических лиц в 2020 году. В год пандемии финансово несостоятельными признали 119 тыс. граждан — это почти на 73% больше, чем в 2019-м.

Автор
Михаил Котляр
долги должники Госдума законопроект доход
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