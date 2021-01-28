Жилье россиян в пандемию стали реже принудительно продавать за долги

В 2020 году судебные приставы в интересах кредиторов выставили на торги на 14,1% меньше квартир, чем годом ранее. Банки предпочитали договариваться с должниками без суда и соблюдали мораторий от ЦБ на принудительное выселение

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Банки в 2020 году пытались принудительно продать за долги, в том числе ипотечные, более 17,6 тыс. квартир россиян на 36,5 млрд руб., подсчитали в коллекторском агентстве «Долговой консультант» на основе реестра извещений публичных торгов Федеральной службы судебных приставов (ФССП, расчеты есть у РБК). Недвижимость на торги приставы выставляют в интересах кредиторов, если должник не погасил обязательства по решению суда, продажи по взаимному согласию кредитора и должника в этой статистике не учитываются. По сравнению с 2019 годом количество объектов, попавших на реализацию, упало на 14,1%, а их совокупная стоимость — на 19%. Средняя цена недвижимости, продаваемой за долги, тоже снизилась — на 6%, до 2,07 млн руб.

В прошлом году общая стоимость всего имущества должников (не только жилья), переданного на продажу, составила 122,6 млрд руб., сообщил РБК представитель ФССП, не уточнив, как изменился объем принудительной продажи недвижимости.

Регионы-лидеры по продаже жилья должников В 2020 году больше всего выставленного на продажу за долги жилья было в Челябинской области (1044 квартиры), Башкирии (912), Москве (860), а также в Красноярском и Пермском краях (796 и 746 соответственно). Годом ранее в топ-5 по этому показателю входил Санкт-Петербург. Но в 2020-м в городе было зафиксировано самое заметное сокращение числа объектов на торгах (-41,5% год к году, до 577 единиц) среди регионов, где эта практика распространена. Самая дорогая недвижимость у должников из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Еще в трех регионах — на Чукотке, в Удмуртии и Севастополе — стоимость продаваемого за долги жилья заметно превышает среднероссийский уровень и составляет 2,9–3 млн руб.

Почему стали меньше продавать жилья за долги

Снижение объема продаж недвижимости из-за долгов может говорить о том, что банки-кредиторы стали чаще договариваться с заемщиками в досудебном порядке, считает гендиректор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. По его словам, для кредиторов и должников такой подход выгоднее: если объекты попадают на торги по решению суда, они реализуются с дисконтом. Вторая причина падения объема продаж — увеличение количества объектов с низкой рыночной стоимостью, то есть жилья экономкласса.