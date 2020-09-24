В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных у должников

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий изъятие приставами домашних животных за долги. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторы документа предлагают запретить изъятие домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности, по судебным исполнительным документам. Соответствующую поправка вносится в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

В настоящее время в этой статье содержится перечень сельскохозяйственных животных, которых не могут взыскать за долги. Речь идет о племенном, молочном и рабочем скоте, оленях, кроликах, птицах, пчелах, а также кормах, необходимых для их содержания до выгона на пастбища, и хозяйственных постройках, необходимых для их содержания. Законопроект дополняет этот перечень кошками, собаками и другими животными, которые не используются в предпринимательской деятельности.

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