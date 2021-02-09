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Общество ,  
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За год приставы взыскали с невыездных должников более 46,7 млрд руб.

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Судебные приставы взыскали с невыездных должников 47,7 млрд руб. в 2020 году, следует из данных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего в 2020 году было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда должников из России, более 3,8 млн россиян не могли выехать за границу из-за действующих долговых ограничений. Общая сумма их долгов превысила 1,7 трлн руб.

Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По данным Федеральной службы судебных приставов, чаще всего право на выезд за границу теряют лица, имеющие задолженности кредитным платежам, алиментам и долги за жилищно-коммунальные услуги.

Задолженность по алиментам имели почти 539 тыс. человек, общая сумма их долгов составила 115,5 млрд руб.

В декабре 2020 года служба приставов сообщила, что число невыездных должников за год увеличилось на 20% и превысило 4 млн человек. Ограничить право выезда из России приставы могут при задолженности свыше 30 тыс. руб., а по по некоторым категориям долгов — алиментам, выплатам после причинения вреда здоровью или потери кормильца — сумма задолженности не должна превышать 10 тыс. руб.

долги Федеральная служба судебных приставов
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