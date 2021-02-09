За год приставы взыскали с невыездных должников более 46,7 млрд руб.

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Судебные приставы взыскали с невыездных должников 47,7 млрд руб. в 2020 году, следует из данных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего в 2020 году было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда должников из России, более 3,8 млн россиян не могли выехать за границу из-за действующих долговых ограничений. Общая сумма их долгов превысила 1,7 трлн руб.

По данным Федеральной службы судебных приставов, чаще всего право на выезд за границу теряют лица, имеющие задолженности кредитным платежам, алиментам и долги за жилищно-коммунальные услуги.

Задолженность по алиментам имели почти 539 тыс. человек, общая сумма их долгов составила 115,5 млрд руб.