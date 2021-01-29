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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко рекомендовал госпитализировать всех старше 80 лет с COVID-19

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В России достаточно свободных коек для зараженных коронавирусом, поэтому пожилых людей с диагнозом COVID-19 лучше госпитализировать, пусть только в профилактических целях. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Сегодня у нас достаточно коечного фонда. Лучше госпитализировать раньше, и даже категорию старше 80 лет: ничего страшного при заболевании положить, даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжелых», — пояснил он.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Мурашко сообщил в начале месяца, что в российских больницах свободны почти четверть (24%) всех коек, выделенных под заболевших COVID-19. Большая часть пациентов (82%) лечилась на дому, а в инфекционных стационарах находились 211,6 тыс. человек.

В Москве, которая лидирует среди российских регионов по числу зараженных, пустует больше половины специализированных койко-мест. «В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года», — отметил мэр города 27 января.

С начала пандемии в стране заразились более 3,8 млн человек. Последние пять суток ежедневно выявляют менее 20 тыс. новых случаев. По прогнозу Мурашко, ближайшие пару месяцев в России могут стать переломными в борьбе с инфекцией, после чего пандемия начнет отступать.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Михаил Мурашко госпитализация пожилые люди
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