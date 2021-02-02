Мурашко назвал долю свободных коек в России для пациентов с СOVID-19

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В регионах России свободны более трети коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — отметил он.

По словам министра, освобождающиеся койки необходимо возвращать в нормальный режим работы для оказания плановой медицинской помощи. Он подчеркнул, что койки не должны задерживаться «в режиме ожидания».

Ранее Мурашко объявил, что в стране достаточно свободных коек, чтобы госпитализировать пожилых людей старше 80 лет с диагнозом COVID-19 в профилактических целях.