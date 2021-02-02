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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал долю свободных коек в России для пациентов с СOVID-19

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В регионах России свободны более трети коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — отметил он.

По словам министра, освобождающиеся койки необходимо возвращать в нормальный режим работы для оказания плановой медицинской помощи. Он подчеркнул, что койки не должны задерживаться «в режиме ожидания».

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Ранее Мурашко объявил, что в стране достаточно свободных коек, чтобы госпитализировать пожилых людей старше 80 лет с диагнозом COVID-19 в профилактических целях.

В начале января Мурашко сообщил, что в российских больницах свободны почти четверть (24%) всех коек, выделенных под заболевших коронавирусом. Так, большая часть пациентов (82%) лечилась амбулаторно, а в стационарах находились 211,6 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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