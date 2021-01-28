В Москве пять COVID-стационаров вернут в обычный режим работы

Суммарно их коечный фонд составляет более 2 тыс. коек. По словам заммэра Анастасии Раковой, в столице наблюдается устойчивый тренд снижения заболеваемости, а также сокращается число госпитализаций

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве обратно перепрофилируют пять стационаров, которые оказывали помощь больным с COVID-19. Теперь они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями. Об этом говорится в сообщении заммэра Москвы Анастасии Раковой, поступившем в РБК.

Перепрофилирование больниц позволит вывести из системы помощи больным с коронавирусом более 2 тыс. коек, пояснила она.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией, — рассказала Ракова. — С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям».

Принимать пациентов с коронавирусом перестанут: