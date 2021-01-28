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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве пять COVID-стационаров вернут в обычный режим работы

Суммарно их коечный фонд составляет более 2 тыс. коек. По словам заммэра Анастасии Раковой, в столице наблюдается устойчивый тренд снижения заболеваемости, а также сокращается число госпитализаций
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве обратно перепрофилируют пять стационаров, которые оказывали помощь больным с COVID-19. Теперь они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями. Об этом говорится в сообщении заммэра Москвы Анастасии Раковой, поступившем в РБК.

Перепрофилирование больниц позволит вывести из системы помощи больным с коронавирусом более 2 тыс. коек, пояснила она.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией, — рассказала Ракова. — С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям».

Принимать пациентов с коронавирусом перестанут:

  • Больница им. Ф.И. Иноземцева;
  • Больница им. С.С. Юдина;
  • Больница № 51;
  • 2-й корпус больницы им. С.И. Спасокукоцкого (один корпус больницы продолжит оказывать помощь COVID-пациентам);
  • Научно-практический центр наркологии.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Перед приемом обычных пациентов в клиниках пройдет специализированная санитарная обработка, весь персонал протестируют на наличие вируса.

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Помимо этого еще четыре стационара, работающие на прием пациентов с коронавирусом, временно приостановят оказание помощи и закроются на генеральную санобработку, рассказала заммэра. Это больницы № 52, № 4, им. братьев Бахрушиных, детская больница им. Башляевой. «Такая возможность у нас появилась в связи со снижением роста заболеваемости и числа поступающих в больницы пациентов», — пояснила Ракова, не уточнив, сколько времени займет обработка. После этого другие стационары также примут такие меры. По словам заместителя мэра, это позволит снизить риск развития у больных бактериальных осложнений.

Собянин заявил о двойном запасе коек для больных COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Заммэра также напомнила, что в Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке. Их общий коечный фонд составляет 7 тыс. коек.

В последние несколько дней власти Москвы сообщают об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве. С 18 января в столице ежедневно выявляют менее 4 тыс. зараженных.

В понедельник Анастасия Ракова сообщила, что половина коечного фонда в Москве, предназначенного для больных с коронавирусом, свободна.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице освободился рекордный процент коек для коронавирусных больных с июня 2020 года. По его словам, пандемия в городе идет на спад. На фоне снижения заболеваемости власти отменили требование о переводе 30% на удаленку (вместо обязательного оно стало рекомендательным), а также сняли ограничение на работу баров, клубов, ресторанов и т.д. с 23:00 до 06:00.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
коронавирус Анастасия Ракова стационар больницы
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Общество
Собянин заявил о двойном запасе коек для больных COVID-19 в Москве
Общество
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