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На канал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТ

Каналу вменяют распространение среди детей информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, или способной вызвать у них желание сменить пол. Ему грозит штраф до ₽4 млн или приостановка деятельности на срок до 90 суток

В отношении телеканала «ТВ Центр» (ТВЦ) составили административный протокол о пропаганде ЛГБТ (деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» признана Верховным судом экстремистской и запрещена в России). Это следует из картотеки Мосгорсуда.

Протокол поступил в Таганский районный суд Москвы 10 января.  Он составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, или способной вызвать у них желание сменить пол).

Решение о рассмотрении протокола пока не принято, дата судебного заседания не назначена.

По статье, которую вменяют телеканалу, предусмотрено наказание в виде административного штрафа до 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

Верховный суд раскрыл сумму штрафов иноагентам и за «ЛГБТ-пропаганду»
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России в ноябре 2023 года. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола запрещена в стране среди лиц любого возраста, за это для юрлиц предусмотрены штрафы до 5 млн руб.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, по делам о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» суды за 2023 год и первую половину 2024-го назначили 188 штрафов. Их общая сумма достигла почти 30 млн руб, из них удалось взыскать или добровольно уплачено 16,4 млн руб.

По этим статьям (6.21, 6.21.1 и 6.21.2 КоАП) в 2023-м привлекли к ответственности 66 физических, 26 должностных и 14 юридических лиц, а за первую половину прошлого года — 59 физических лиц, 18 должностных и 13 юридических.

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