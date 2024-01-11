Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для России

Президент отметил, что Соломин был «великим актером, настоящим творцом и созидателем, хранителем легендарных традиций русского классического театра». Актер умер на 89-м году жизни, недавно он перенес микроинсульт

Юрий Соломин (Фото: Агенство «Интерпресс» / Global Look Press)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Юрия Соломина, умершего на 89-м году жизни.

«Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь», — говорится в соболезновании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Смерть Соломина он назвал тяжелой, невосполнимой утратой для всей России.

Прощание с Соломиным пройдет в понедельник, 15 января, сообщила ранее РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой, скончавшейся в 2019 году.

В ноябре актер попал в больницу с микроинсультом, его выписали 9 января. По данным телеграм-канала Mash, предварительная причина смерти Соломина — почечная недостаточность, которая возникла после инсульта.

Среди наиболее известных ролей актера в кино и на телевидении — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства», Иван Телегин из «Хождения по мукам», Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши», сотрудник КГБ Славин из «ТАСС уполномочен заявить…», трактирщик из «Обыкновенного чуда».

Соломин также сыграл путешественника, географа и писателя Владимира Арсеньева в фильме «Дерсу Узала», снятом Акирой Куросавой, эту роль артист называл одной из своих любимых. Картина в 1976 году получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.