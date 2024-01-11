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Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для России

Владимир Путин назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой утратой для России
Президент отметил, что Соломин был «великим актером, настоящим творцом и созидателем, хранителем легендарных традиций русского классического театра». Актер умер на 89-м году жизни, недавно он перенес микроинсульт
Юрий Соломин
Юрий Соломин (Фото: Агенство «Интерпресс» / Global Look Press)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Юрия Соломина, умершего на 89-м году жизни.

«Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь», — говорится в соболезновании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Смерть Соломина он назвал тяжелой, невосполнимой утратой для всей России.

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Прощание с Соломиным пройдет в понедельник, 15 января, сообщила ранее РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой, скончавшейся в 2019 году.

В ноябре актер попал в больницу с микроинсультом, его выписали 9 января. По данным телеграм-канала Mash, предварительная причина смерти Соломина — почечная недостаточность, которая возникла после инсульта.

Среди наиболее известных ролей актера в кино и на телевидении — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства», Иван Телегин из «Хождения по мукам», Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши», сотрудник КГБ Славин из «ТАСС уполномочен заявить…», трактирщик из «Обыкновенного чуда».

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Соломин также сыграл путешественника, географа и писателя Владимира Арсеньева в фильме «Дерсу Узала», снятом Акирой Куросавой, эту роль артист называл одной из своих любимых. Картина в 1976 году получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.

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Юрий Соломин Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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