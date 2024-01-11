Прощание с Юрием Соломиным пройдет 15 января в Малом театре

Юрий Соломин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Прощание с народным артистом СССР, художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным пройдет 15 января, сообщила РБК директор театра Тамара Михайлова.

«В понедельник в 11 часов прощание в театре, а захоронение будет на Троекуровском кладбище рядом с женой, это его воля», — рассказала Михайлова. Она уточнила, что не знает причину смерти Соломина, «он просто не проснулся утром».

Артист умер 11 января в возрасте 88 лет. Соломина госпитализировали в начале ноября 2023 года, когда он потерял сознание по дороге в театр. 9 января 2024-го его выписали из больницы после микроинсульта.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, а в 1957 году начал служить в Малом театре, с 1988 года стал художественным руководителем.

Соломин играл в спектаклях «Мольер», «Униженные и оскорбленные», «Дядя Ваня», «Чайка», «Макбет» и др. С 1980 года он выступал в качестве режиссера. Среди его постановок — «Три сестры» Чехова, «Власть тьмы» Толстого, «Ревизор» Гоголя.

Помимо театра, актер снимался в кино, сыграв в таких кинолентах, как «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Летучая мышь», «Обыкновенное чудо», «Утро без отметок» и многих других.