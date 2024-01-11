«Сцена должна быть выше жизни». Каким был Юрий Соломин
Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Как мечтающему о Малом театре читинскому мальчику удалось возглавить его более чем на 30 лет, стать министром культуры, сняться в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы и запомниться десятками киноролей — в фотогалерее РБК
Юрий Соломин родился в Чите, в семье музыкальных педагогов. Его детство прошло в небольшом доме, в котором не было даже водопровода. Когда Юрию Соломину было шесть лет, родился его брат Виталий. Родители ожидали, что он выберет профессию пианиста, но старший сын еще со школы мечтал об актерской карьере. Оба ребенка в будущем стали известными артистами.
В школьные годы Соломин ходил в драмкружок при Доме пионеров. По его словам, большое впечатление на него произвел документальный фильм «Малый театр и его мастера». Из этой киноленты будущий артист узнал о Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина при Малом театре. Именно туда он и поступил, в класс Веры Пашенной.
Когда Соломин приехал в столицу для сдачи экзаменов в театральное училище, у его отца украли бумажник. Благодаря знакомым удалось раздобыть билеты до Читы, но выезжать надо было через сутки. Соломину оставалось еще пройти третий отборочный тур. Отец сказал: «Ты пойди к Пашенной. Узнай, берет она тебя или не берет. Если не берет, то чего ждать: поехали в Читу, пока билет есть. Будешь там в театре работать». Пашенная согласилась взять абитуриента без прохождения третьего тура
После училища, в 1957 году, Соломина сразу приняли в труппу Малого театра. За свою карьеру актер сыграл на этой сцене более 50 ролей в спектаклях по произведениям Гоголя, Островского, Достоевского, Чехова, Ростана, Мольера. Среди наиболее известных его работ: царь Федор в спектакле «Царь Федор Иоаннович» по трагедии Алексея Толстого, Сирано в «Сирано де Бержераке» по пьесе Эдмона Ростана, Хлестаков в гоголевском «Ревизоре», Войницкий в чеховском «Дяде Ване», Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого. «Я счастливый человек: мечтал стать актером и стал, мечтал о Малом театре, и теперь это мой родной дом», — говорил артист
Брат Юрия Соломина Виталий поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина в 1959 году. Услышав фамилию абитуриента, приемная комиссия сразу решила его принять. Виталий Соломин сыграл немало известных ролей, в том числе доктора Ватсона в сериале о Шерлоке Холмсе, Вадима Дашкова в многосерийном фильме «Зимняя вишня» и др. Соломин-младший скончался в 2002 году в возрасте 60 лет из-за инсульта
Первые режиссерские работы Юрий Соломин поставил в 1980 году, а в 1988-м был избран художественным руководителем Малого театра. «Трудно руководить милицией, больницей и, конечно же, театром. Это очень ранимый и болезненный организм. Людей легко обидеть даже невзначай. Недаром артистов называют «испорченными детьми». Детство органически присутствует в нашей профессии», — рассказывал Соломин.
Худрук Малого театра всегда выступал за традиционный подход на сцене. «Все равно в умах зрителя происходит осовременивание классики. Не надо раздеваться и оголяться, чтобы тебя поняла молодежь. Сыграй, как классик написал. Не надо ничего изобретать. Я бы ввел запрет на нецензурные слова. Язык не поднимется вставить слова, которые автор имел в виду, но вместо них поставил многоточие. Если ты настоящий артист, послать человека можно даже молча — да так, что он долго еще не вернется», — объяснял Соломин свою позицию. Он подчеркивал, что «сцена должна быть выше жизни — неслучайно она приподнята над зрительным залом»
Несмотря на интенсивную работу на театральной сцене, Соломин снялся в десятках фильмов. Одна из самых известных его ролей — капитан Кольцов в фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства». Главные роли он также исполнил в кинолентах «ТАСС уполномочен заявить…» (Славин), «Летучая мышь» (Генрих Айзенштайн), «Инспектор уголовного розыска» (Головко), «Блокада» (Звягинцев), «Мелодии белой ночи» (Илья), «Квартет Гварнери» (Возницын), «Свет в окне» (Егоров) и др. Артист признавался, что одна из самых любимых его ролей — Телегин в «Хождении по мукам». «По-моему, в этом образе есть что-то от Пьера Безухова — и мягкость, и доброта, и внутренняя сила, и высокая нравственная мера, которой он мерит жизнь. Таким мне хочется его сыграть», — говорил Соломин
Благодаря «Адъютанту его превосходительства» на Соломина обратил внимание японский режиссер Акира Куросава и пригласил его на роль Арсеньева в оскароносный фильм «Дерсу Узала». Куросава совместно с «Мосфильмом» снял кинокартину, в основу сценария которой легли одноименный роман писателя, путешественника и этнографа Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» и роман «По Уссурийскому краю». Это история об экспедиции писателя на Дальний Восток и таежном охотнике Дерсу Узала. В 1976 году кинолента получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.
«Когда работаешь с таким режиссером, как Акира Куросава, хочется побольше побыть с ним рядом, взять сколько возможно от общения с таким могучим художником. Когда-то в детстве мы, читинские мальчишки, страшно увлекались фильмами о приключениях, о великих путешественниках — о Пржевальском, о Миклухо-Маклае. Они будили в нас интерес к миру, к открытиям, учили не бояться трудных путей. Кто знает, не будь этих фильмов, быть может, я не решился бы тогда отправиться в Москву. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь потом кто-то из сегодняшних сверстников моей дочери вспомнил бы такими же добрыми словами моего Арсеньева в «Дерсу Узала», — говорил актер.
Кроме «Дерсу Узала» он также снялся в японском фильме «Сны о России», советско-японской кинокартине «Мелодии белой ночи». В 2011 году Соломин был награжден японским орденом Восходящего солнца.
На родине Соломину присуждено звание народного артиста СССР, он был лауреатом Государственных премий России, премии «Золотой овен» за вклад в развитие отечественного кино. Носил звание Героя труда, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
В сентябре 1990 года Соломина назначили министром культуры РСФСР. Когда ему предложили должность, он сначала отказался, отметив, что не готов бросить театр. Соломину пообещали, что получится совмещать обязанности. «Так и было полтора года: до шести часов я министр, а после шести — артист», — вспоминал он.
Соломин выступал против планов по слиянию министерства с агентством по туризму. 15 ноября 1991 года указом президента Бориса Ельцина Совет министров РСФСР был распущен, а в состав нового кабинета Соломин не вошел
С женой Ольгой он познакомился в училище, а расписались они на четвертом курсе. Будучи студентами актерского вуза, супруги жили очень бедно.
Ольгу Соломину уже на третьем курсе приняли в ТЮЗ и дали роль Луизы в «Коварстве и любви», но после рождения дочки Даши она оставила сцену, так как некому было помогать с ребенком. «Жилья не было. Мы сначала жили в общежитии, а потом нам от Малого театра дали комнату в 11 метров на Арбате. Вот там и родилась дочка. Не было никаких удобств, одна комната наша, а в соседней жила другая молодая пара», — рассказывал худрук Малого театра. Позже Ольга Соломина стала педагогом Щепкинского училища. Она умерла в 2019-м на 88-м году жизни. Их дочь Дарья стала пианисткой, так же как и внучка Александра.
В своих интервью маэстро рассказывал о любви к животным, особенно к собакам. «Они у меня самые настоящие дворняги. Мы с женой всегда дворняг подбирали, даже когда у нас не было квартиры и мы снимали угол на Сретенке. Однажды, помню, притащила Ольга пса, мы его подлечили. Гариком назвали. А потом и другие стали появляться таким же образом. Собаки были все время, жили подолгу — лет по 14», — говорил Юрий Соломин