«Сцена должна быть выше жизни». Каким был Юрий Соломин

Юрий Соломин родился в Чите, в семье музыкальных педагогов. Его детство прошло в небольшом доме, в котором не было даже водопровода. Когда Юрию Соломину было шесть лет, родился его брат Виталий. Родители ожидали, что он выберет профессию пианиста, но старший сын еще со школы мечтал об актерской карьере. Оба ребенка в будущем стали известными артистами.

В школьные годы Соломин ходил в драмкружок при Доме пионеров. По его словам, большое впечатление на него произвел документальный фильм «Малый театр и его мастера». Из этой киноленты будущий артист узнал о Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина при Малом театре. Именно туда он и поступил, в класс Веры Пашенной.

Когда Соломин приехал в столицу для сдачи экзаменов в театральное училище, у его отца украли бумажник. Благодаря знакомым удалось раздобыть билеты до Читы, но выезжать надо было через сутки. Соломину оставалось еще пройти третий отборочный тур. Отец сказал: «Ты пойди к Пашенной. Узнай, берет она тебя или не берет. Если не берет, то чего ждать: поехали в Читу, пока билет есть. Будешь там в театре работать». Пашенная согласилась взять абитуриента без прохождения третьего тура