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Кольцов, Телегин, Славин и другие: главные роли Юрия Соломина

Умер худрук Малого театра Юрий Соломин
Соломин за свою карьеру исполнил свыше 60 ролей в кино, 30 лет был худруком Малого театра, а также занимал пост министра культуры РСФСР

Народный артист СССР Юрий Соломин умер 11 января на 89-м году жизни. Два дня назад актера выписали из больницы, где он находился с ноября после микроинсульта.

«Сегодня хочется просто помолчать, потому что все слова будут лишними. В Малом театре горе — умер наш художественный руководитель Юрий Мефодьевич Соломин. <…> Малый театр осиротел, осиротело русское искусство», — говорится в сообщении коллектива театра.

В Малом театре, художественным руководителем которого он был более 30 лет, Соломин служил с 1957 года. Среди его многочисленных ролей — Сирано в «Сирано де Бержераке», Хлестаков в «Ревизоре», Войницкий в «Дяде Ване», Федя Протасов в «Живом трупе».

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Фотогалерея 

В кино Соломин дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме Исидора Анненского «Бессонная ночь». Всего за актерскую карьеру он сыграл более чем в 60 фильмах, в том числе «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…», «Обыкновенное чудо». C 8 сентября 1990-го до декабря 1991 года он был министром культуры РСФСР.

Теги
Юрий Соломин Малый театр народный артист кино театр
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Умер Юрий Соломин
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