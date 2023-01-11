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Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале Парижа

Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале Парижа и ранил нескольких человек
Шесть человек получили ранения в результате атаки на Северном вокзале в Париже, нападавшего ранили полицейские
Фото: Annette Riedl / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале Парижа, несколько человек ранены, сообщает BFM со ссылкой на источник в полиции. Информацию о нападении подтвердил вице-президент по транспорту в регионе О-де-Франс Франк Дерсен.

По данным полиции, ранены шесть человек. Мотивы нападения пока выясняются.

Нападавший нейтрализован огнем полицейских, источник Le Parisien сообщил, что он легко ранен. Движение поездов с вокзала нарушено, сообщает региональный железнодорожный оператор TER Hauts-de-France. «Движение транспорта нарушено при выезде и прибытии из вокзала Северный, Париж. Полиция открыла огонь по угрожающему человеку, который предположительно ранил пассажиров на Северном вокзале. Мужчина задержан, на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении пресс-службы компании в «Твиттере».

23 декабря в Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу близ курдского культурного центра. В результате погибли трое курдов — двое мужчин и женщина. После задержания стрелок сказал полицейским, что хочет напасть на курдскую общину. Нападавший до этого несколько раз задерживался за расистские акции.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Франция Париж вооруженное нападение
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