Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале Парижа
Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале Парижа, несколько человек ранены, сообщает BFM со ссылкой на источник в полиции. Информацию о нападении подтвердил вице-президент по транспорту в регионе О-де-Франс Франк Дерсен.
По данным полиции, ранены шесть человек. Мотивы нападения пока выясняются.
Нападавший нейтрализован огнем полицейских, источник Le Parisien сообщил, что он легко ранен. Движение поездов с вокзала нарушено, сообщает региональный железнодорожный оператор TER Hauts-de-France. «Движение транспорта нарушено при выезде и прибытии из вокзала Северный, Париж. Полиция открыла огонь по угрожающему человеку, который предположительно ранил пассажиров на Северном вокзале. Мужчина задержан, на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении пресс-службы компании в «Твиттере».
23 декабря в Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу близ курдского культурного центра. В результате погибли трое курдов — двое мужчин и женщина. После задержания стрелок сказал полицейским, что хочет напасть на курдскую общину. Нападавший до этого несколько раз задерживался за расистские акции.