Под Миланом мужчина с ножом ранил пять человек в ТЦ

Архивное фото (Фото: Horst Galuschka / dpa / Global Look Press )

В предместье Милана 46-летний мужчина напал на посетителей торгового центра, пять человек пострадали, пишет газета La Stampa.

Нападение было совершено около 19:00 по местному времени (20:00 по мск) в торговом центре «Ассаго» на улице Миланофьори.

По данным газеты, среди пострадавших оказался защитник итальянского футбольного клуба «Монца» Пабло Мари Вильяр. Футболиста госпитализировали, его состояние не расценивается как тяжелое.

La Stampa сообщает о еще троих пострадавших, им 28, 30 и 40 лет, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция Милана задержала нападавшего.

4 июня неизвестный совершил нападение с ножом на персонал больницы Сан-Фернандо-Вэлли в Лос-Анджелесе. По данным телеканала NBC, трое человек пострадали, всех их госпитализировали в критическом состоянии. Источник телеканала уточнил, что ранения получили врач и две медицинские сестры. Позже нападавшего удалось задержать.